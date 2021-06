Tourist spots, resorts sa bayan ng Naval sarado sa Araw ng Kalayaan

Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Naval sa Biliran ang pagpapasara sa lahat ng tourist destinations sa munisipalidad sa Sabado, Hunyo 12, 2021, Araw ng Kalayaan, dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Nakapaloob ang naturang kautusan sa Executive Order No. 017 na pinirmahan ni Mayor Gerard Roger Espina nitong Biyernes.

“Whereas due to the imminent threat of COVID-19 infections in the Province of Biliran and by prudence, a closure of tourist destinations and resorts must be resorted to curb the spread of infections," ayon sa EO.

Nauna nang nakiusap ang alkalde sa mga residente nito na iwasan muna ang social gatherings gaya ng family outing lalo na't nag anunsiyo ng 12-hour brownout ang Bileco Biliran sa Sabado.

"Alam natin na masarap magfamily outing sa panahon na ito dahil mainit sa bahay. Nakikiusap lang po ako na iwas po muna tayo sa social gatherings sa araw na ito tulad ng paglabas ng bahay para gumimik o mag-outing para makapagpahinga naman po ang mga contact tracers, responders, BHERTs natin," sabi ni Espina sa kaniyang Facebook page.



Dagdag ni Espina na baka makadagdag pa ito sa pagdami ng kaso sa Region 8.

- Ulat ni Jenette Fariola-Ruedas