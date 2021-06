Puerto Galera nakiusap para sa mas maraming bakuna: 'Nasa A2 pa kami'

MAYNILA — Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa national government na bigyan sila ng mas maraming bakuna para sumigla na muli ang turismo sa kanilang bayan, na isa sa pangunahing ikinabubugay ng mga residente.

Aminado si Mayor Rocky Ilagan na mabagal ang pagdating ng bakuna sa kanila kung saan nasa 1,000 pa lamang ang nababakunahan ng first dose at iilan pa lamang ang may second dose.

Personal nang kinausap ni Ilagan si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nang magpunta ang kalihim sa Oriental Mindoro noong Huwebes.

Giit ng alkalde, kailangang maparami ang nababakunahan sa kanilang bayan dahil ang turismo ang kanilang kabuhayan.

"Tourism naman kami kahit kakaunti ang cases namin eh ang inuuna daw kasi yung mga maraming cases sa Metro Manila, sabi ko sir syempre kasi livelihood namin sa tourism para na rin kami inano dito kapag hinintay nyo paramihin ang case bago dumami ang vaccine," sabi ni Ilagan.

Sabi ng alkalde, tinawagan ni Panelo si vaccine czar Carlito Galvez upang ipaalam ang kaniyang hinaing.

"Tinawagan din niya si Sec. Galvez, nakausap niya kaharap ako, na aasikasuhin nila yung dagdag na vaccines. Wala pa ako sa A3 (may comorbidities) nasa senior citizen (A2) pa lang ako," sabi ni Ilagan.

Kamakailan, inamyendahan ng pamahalaan ang vaccination framework at isinama na sa A1 category ang tourism workers.

Bagama't bukas na ang turismo ng Puerto Galera, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga turista kung lahat ng mga tourism workers nila ay may bakuna na, sabi ni Ilagan.

Sa ngayon, RT-PCR o antigen test ang requirement sa mga turista na papasok sa Puerto Galera.