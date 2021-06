Pantawid ng Pag-ibig: Sagip Kapamilya volunteers hinatiran ng tulong

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Taong 2013 nang maging volunteer ng Sagip Kapamilya ng ABS-CBN si Angelita Francisco ng Caloocan.

Napanood niya sa TV na nangangailangan ng volunteer para magdala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, kaya’t hindi siya nag-atubiling tumulong.

"Kung nakikita mo 'yung pinaghirapan mo napapakinabangan ng pagbibigyan mo, masaya po ang kalooban ko," ayon kay Francisco.

Housewife si Francisco habang construction worker ang kaniyang asawa.

Pero natigil ang trabaho nito ngayong may community quarantine, kaya't umaasa sila muna sa ayuda.

Volunteer naman sa ABS-CBN Foundation si Mary Bautista ng Tumana, Marikina. Kabilang siya sa earth warriors ng Bantay Kalikasan at tinutukan ang Linear Park.

"Naglilinis po kami, at nagtatanggal ng mga nabubulok na dahon nang itayo po 'to ng ABS-CBN. Kasi po panget naman po tingnan kapag madumi," ani Bautista.

Dahil senior citizen na at hindi na makapaghanapbuhay ay mga anak na ang nag-aalaga kay Bautista, na naapektuhan din ang mga trabaho ngayong may pandemya.

Ngayon ay sila naman ang nasa gitna ng krisis at nangangailangan ng tulong.

Sumama sina Bautista at Francisco sa 450 pang volunteers sa Tala at Bagong Silang, Caloocan at Tumaan, Marikina.

"Sila ang una nating tinatawag na katuwang para makabuo ng food packs at kung ano mang tulong ang maaring mabahagi sa pamilyang nangangailangan," ani Sagip Kapamilya Operations Manager Earl Bacabac.

Sinadya rin ng ABS-CBN ang nasa 150 volunteer sa Quiapo, Manila.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News