Pagdami ng COVID-19 cases sa Davao City bahagyang bumagal: OCTA

MAYNILA — Bahagyang bumagal ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Davao City, ayon sa OCTA Research Group nitong Biyernes.

Ito ay ilang araw matapos maitala sa lungsod ang pinakamataas na average ng mga bagong kaso ng COVID-19 para sa unang linggo ng Hunyo.

"Davao City had a slight decrease in cases, and has dropped to second overall in the entire Philippines. Its positivity rate was 12 percent while its reproduction number over the past week was 1.46," sabi ng OCTA sa kanilang pag-aaral.

Pero sabi ng Department of Health (DOH), nananatiling mataas ang ilang numerong binabantayan, partikular ang tinatawag nilang "2-week growth rate" kaya dapat pa rin ang labis na pag-iingat.

"Lahat ng rehiyon sa Visayas, Regions 6, 7, 8 at Region 5. Sa Mindanao din, Region 10, 11, 12, Caraga at BARMM ay nakitaan natin ng positive 2-week growth rate," sabi ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ang Davao City, nagkaroon din ng bahagyang pagbaba sa bilang ng kaso. Pero ang positivity rate ng lungsod ay 12 percent habang ang reproduction number nito ay 1.46. Pareho pa itong mataas sa pamantayan na 5 percent na positivity rate at 1 na reproduction number.

Pero giit ni Vergeire, ang pagtaas ng kaso ay hindi lang dahil sa kakulangan sa pagsunod sa minimum health protocols.

"Maaari ring ito ay caused ng variants. Pag tiningnan natin 'yung ating mga spread ng COVID variants, nakita natin that we have already detected 4 types of variants in different regions of the country. And we can say, based on evidence that this increases the transmissibility of this virus. Kaya nakikita natin 'yung mas mabilis na pagtaas ng kaso," sabi ni Vergeire.

Sa kabila ng pangamba bunsod ng mga kaso ng COVID-19 sa maraming rehiyon sa Pilipinas, patuloy na gumaganda ang sitwasyon sa National Capital Region.

Kasabay nito, pinayagan na rin ng pamahalaan ang pagbubukas ng ilang establisimyento tulad ng gym, basta't hindi pupunuin ang kanilang mga pasilidad.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News