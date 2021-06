ABISO: LRT-2 may libreng sakay sa Independence Day, pero 3 istasyon isasara muna

MAYNILA — Magbibigay ng libreng sakay ang pamunuan ng Light Rail Transit Authority Line 2 (LRT-2) sa Sabado kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan .

Ayon sa LRT-2 management, may libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m., at sa hapon mula 5 p.m. hanggang 7 p.m.

Samantala, nag-abiso na rin ang pamunuan ng LRT-2 na simula Sabado hanggang Hunyo 22 ay magbabawas sila ng biyahe sa ilang mga istasyon bilang paghahanda sa pagbubukas ng Marikina at Antipolo stations.

Dahil dito, ang magiging biyahe na lang muna ng mga tren ng LRT-2 ay mula sa Araneta Center-Cubao Station hanggang Recto Station sa Maynila at pabalik.

Wala munang biyahe ang LRT-2 mula Araneta Center-Cubao Station hanggang Santolan Station at pabalik. Ibig sabihin, sarado ang Santolan, Katipunan, at Anonas stations nang higit 1 linggo.

Maaalalang higit isang taon ang binilang bago buksan muli ang 3 istasyon matapos ito masunog noong 2019.

Ayon kay LRT-2 spokesman Hernando Cabrera, malaki ang ibinaba ng bilang ng kanilang mga pasahero simula nang tumama ang pandemya.

Naglalaro na lang aniya ngayon sa 33,000 kada araw ang dami ng mga sumasakay sa buong linya kumpara sa mahigit 120,000 kada araw bago ang pandemya.

