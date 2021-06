Independence Day protest sa harap ng Chinese Embassy kasado na

MAYNILA — Inihahanda na ng grupong Bayan Muna ang mga gamit para sa kilos-protesta na gaganapin sa Sabado sa harap ng embahada ng China sa Makati kasabay ng Araw ng Kalayaan.

Itatampok ang isang malaking lambat kung saan nakasulat ang pagkondena ng grupo laban sa tinawag nilang pananakop ng China sa West Philippine Sea at panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda.

Panawagan ng Bayan Muna sa China, umalis na sa West Philippine Sea.

"Ipapakita po natin ang ang ating pagkondena at siyempre po igiit ang ating panawagan sa China na umalis sa West Philippine Sea, at tigilan po ang panggigipit po at pananakot po sa ating mga kababayang mangingisda po doon," sabi ni CJ Despuez, opisyal ng Bayan Muna.

Lalahok ang mga progresibong grupo sa motorcade na magmumula sa 3 assembly points, kabilang ang University of the Philippines sa Diliman, hanggang makarating sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati. Dito magsasagawa sila ng programa.

Magtitipon ng alas-8 ng umaga ang mga sasali sa kilos-protesta at inaasahang matatapos ang pagkilos bandang alas-11 ng umaga.



—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News