ER ng COVID-19 referral hospital sa Region 10, maximum operating capacity na

ABS-CBN News/File Photo

Inanunsiyo ng Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro Huwebes na nasa maximum operating capacity ang kanilang emergency room para sa mga COVID-19 patients.

Sa public advisory na naka post sa Facebook Page ng NMMC, pinayuhan nilang dumulog muna sa pamamagitan ng TeleKonsulta ang mga emergency concern dahil sa dami ng COVID-19 patients sa ospital.

"Beyond limits" na anila ang kanilang pagpapatakbo ng ospital, na COVID-19 referral hospital sa Region 10.

Itinaas noong Mayo 21 ang NMMC sa “Code Red Alert” status dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases.

Dahil dito suspendido, ang mga elective surgeries at tumatanggap lamang sila ng mga pasyente na kailangan ng essential life-saving health care.

Dagdag ng NMMC, patuloy pa rin silang magseserbisyo hanggang kaya.

Nagkaroon naman ng 125 bagong kaso ng COVID-19 sa Cagayan De Oro noong Hunyo 10.

Kasama ang siyudad sa mga lugar sa Pilipinas na may mataas na COVID-19 cases.

Umaabot naman sa 1,611 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa lugar.

Ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, prayoridad niya ang pagpapatupad ng mabilis na vaccination rollout.

"We have to look for every way nga ma-accelerate nato ang atong vaccination" dagdag ni Moreno.