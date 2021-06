Dagdag-alokasyon ng bakuna sa ilang rehiyon hinimok ng LGU union, eksperto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umaapela ng dagdag-alokasyon ng bakuna ang ilang probinsiyang tumataas ang mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19).

Ayon kay Marinduque Gov. Presbitero Velasco Jr., national president ng League of Provinces of the Philippines, kakaunting bakuna lang ang naibibigay sa ilang probinsiya dahil nakatuon ang pandemic task force sa mga kaso sa NCR Plus.

Sa kaniyang probinsiya aniya ay lumilitaw na nasa 6 porsiyento lang ang nababakunahan at malayo ito para maabot ang herd immunity.

Sa ngayon aniya, naghihintay sila ng pabor na aksyon mula sa National Task Force at uulitin nila ang apelang ito sa pulong kina vaccine czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III sa Lunes.

"Marami po ang tumataas ang infection rate sa iba't ibang lalawigan, kaya alarmado rin po kami. Kaya ang feeling po namin ay dapat dagdagan na po 'yung mga ibinibigay ng national government sa mga provinces po," ani Velasco.

Una nang nanawagan ang ilang LGU na bigyan din sila ng dagdag-alokasyon sa pagdami ng mga nais na magpabakuna at sa harap ng mga tumataas na COVID-19 cases sa mga rehiyon.

Matatandaang may mga pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga rehiyon na siyang dahilan sa pagtaas ng daily fresh cases ng bansa sa nakalipas na buwan, partikular na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao.

Kaya naman nanawagan ang propesor na si Guido David ng OCTA Research na i-reallocate ang mga bakuna sa ilang lugar na may pagtaas ng kaso, partikular na sa Cotabato, Koronadal, at General Santos City sa Mindanao, at ang Iloilo City at Dumaguete City sa Visayas.

"Definitely puwede na tayong mag-reallocate ng iba nating vaccines dito sa mga areas na 'to, kasi medyo urgent concern sila eh. Hindi naman natin sasabihing hindi na-prioritize ang NCR, yes magde-deploy pa rin tayo ng maraming vaccines sa NCR kasi nandiyan na rin naman saka talagang center naman ang NCR pero I think we should reallocate some vaccines dito sa mga priority areas na ito,” ani David.

Ayon kay David, nasa “danger level” na ang health care system sa mga nabanggit na lugar.

Sa Davao City, bagama’t bumagal na ang pagtaas ng kaso ay nasa upward trend pa rin ito aniya, habang ang Zamboanga City ay nasa downtrend na ang kaso.

Sa ngayon may mahigit 6,314,548 kataong nabakunahan na sa bansa. Sa bilang, 1,681,722 ang maituturing na "fully vaccinated" - na katumbas ng 2.9 porsiyentong 58 milyon na revised target ng gobyerno para makamit ang herd immunity sa bansa.

Nauna na ring nabanggit ng Department of Health na may nakikita silang pagbilis sa bilang ng mga kaso sa Visayas at Mindanao.