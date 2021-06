Bahay ng suspek sa 'investment scam' hinalughog ng mga biktima

LANAO DEL NORTE - Nagulo ang loob ng bahay ng isang suspek sa investment scam nitong Huwebes matapos umanong halughugin ng mga nabiktima nito.

Ayon sa hepe ng Kapatagan Police Station na si Maj. Teodorico Gallego, nakatanggap sila ng mga ulat na nagpupumilt pumasok ang mga naging biktima umano ni Nilo Baterna upang kunin ang mga gamit dahil hindi na sila nababayaran sa kanilang ipinuhunan.

Ayon pa kay Gallego, Disyembre pa pumalya ang negosyo umano ni Baterna, kung saan forex umano ang kaniyang invetment.

Tumalbog na rin ang cheke na inisyu ni Baterna sa mga investor.

Anim ang nagreklamo ng estafa laban kay Baterna sa tanggapan ng pulis. Ang iba, dumiretso na sa kanilang abogado.

Maging ang yero at mga brick sa bahay ni Baterna ay kinuha umano ng mga biktima umano nito.

Napigilan ang mga ito ng mga pulis, pero bumalik at mas dumami pa ang mga ito pagsapit ng hapon.

Nahuli si Baterna noong Hunyo 6, 2021 sa isang quarantine control point sa boundary ng Cagayan de Oro at Bukidnon dahil may kargang mga armas at bala ang kaniyang dalawang sasakyan.

— Ulat ni Roxanne Arevalo