OFWs bumida sa stage play na "Hiblang Abo" sa Paris

PARIS - Hindi man sila professional actors pero hindi matatawaran ang pagganap ng ilang Filipino Overseas Workers sa stage play na pinamagatang “Hiblang Abo.”

Kwento ito ng apat na matatandang lalaki at ng kanilang buhay sa Home for the Aged.

Si “Huse” ang nagkwento kung paano nila pinagsasaluhan ang mga huntahan tungkol sa kanilang mga naging pangarap at adhikain sa buhay, ginampanan ito ni Manny Mamorno.

Si “Sotero” na hanggang sa pagtanda ay hinahanap-hanap ang nawalang anak ay ginampanan ni Roque Lising.

Si “Pedro,” na ginampanan ni Tony Muncal, ang pinakamabait at relihiyoso ngunit hindi na nakayanan ang lupit ng buhay.

At si “Blas” na galing sa kulungan, mapusok at mainitin ang ulo. Si Fr. Dominador Dimalanta ang gumanap sa papel na ito.

“Itong play na to it has something to do with four main characters who are afraid of death, who are afraid to be alone, who are afraid of everything,” sabi ni Connie Chua, Direktor ng “Hiblang Abo.”

Dagdag ni Chua: “Huwag tayong matakot, andyan ang Diyos, ‘wag tayong mangamba sa lahat lahat. I really love the actors they are so spontaneous. No need to coach them,”

Ang mga aktor sa dula ay napag-isip din sa kanilang pagtanda. Sa papel na ginampanan sa play, nagkaroon ng pagkakataon ang mga actor na suriin ang kanilang sariling karanasan at magbahagi ng kanilang natutunan.

“Ang pakay ng mga anak nila binigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Once na naging busy sila o nakitang mahina ka na, ilalagay ka na sa Home for the Aged. Kaya kung ako, magre-retire ako sa Pilipinas,” sabi ni Roque Lising, na gumanap na “Sotero”.

“Mahirap na masarap, masayang malungkot, kaya kung mapapanood nyo ang “Hiblang Abo” masasabi nyo sa sarili nyo na mahirap palang tumanda sa Home for the Aged,” sabi ni Manny Mamorno, actor na gumanap sa papel na "Huse."

May aral din silang gustong ibahagi sa mga kababayan. “I still feel young but at the end of the day, we’ll all going to die so enjoy life and live it to the fullest. Actually, I have lived my life almost here in France so I have no plan to go back to the Philippines.” sabi ni Tony Muncal na gumanap na “Pedro”.

“Huwag nating sayangin ang buhay na puro galit, na puro pagtatago kundi makita natin yung saya at sama-sama na magkaroon ka ng kaibigan, magkaroon ka ng masayang buhay,” sabi ni Fr. Dominador Dimalanta, gumanap bilang “Blas."

Ang dulang “Hiblang Abo” ay sinulat ng Filipino playwright at author na si Rene Villanueva. Isinadula ito sa Paris sa ilalim ng Bubong international at Charismatic Episcopal Church, Paris at napanuod nitong April 15, 2022.

