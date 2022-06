Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nanindigan ang Department of Health na maaga pa para alisin ang mandato sa pagsusuot ng face mask kontra COVID-19.

Sa harap ito ng utos ng Cebu provincial government na alisin na ang mask mandate para sa kanilang mga residente.

Paliwanag ng DOH, mababa pa ang bilang ng may booster shots kaya nangangamba silang magka-surge muli kung lalabag sa health protocols.

"Tayo po ay naninindigan that we maintain the wearing of mask. It's not yet optional. Alam po natin ang factor kung bakit, dahil alam natin marami pa hong mga variants ang pumapasok. Meron pa rin hong transmission kahit sabihin natin na low risk lang tayo, may posibilidad na tumaas in the coming months," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Tumutol din dito si Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 convenor Dr. Antonio Dans.

“Face mask is still a protection eh. Hindi pa tapos ang pandemic so tingin namin hindi dapat tanggalin," aniya.

Ayon sa datos, nasa 14 milyon pa lang ang may booster shot sa 54 milyong maaari nang tumanggap nito.

Sa mga senior citizen, 25 porsiyento pa lang ang may booster shots.

Ayon sa ulat ng OCTA Research, nasa 2.2 porsiyento na ang positivity rate sa Metro Manila mula nitong Hunyo 8, kumpara sa 1.5 porsiyento sa nakalipas na linggo.

Tumaas din ang reproduction number o average na bilang ng mga nahahawahan ng isang may sakit sa 1.29 nitong Hunyo 6 mula sa 1.15 noong Mayo 31.

Gayunman, nasa low risk pa rin ang klasipikasyon ng Metro Manila. Nilinaw naman ng DOH na hindi pa "significant" ang pagtaas ng mga kaso.

"Huwag po tayong magmadali. Dadating tayo diyan sa punto na iyan. Let’s do things gradually. Ayaw natin na nagbubukas tayo, tapos biglang magsasara uli, magbubukas, magsasara," ani Vergeire.

"Mas maging sigurado tayo sa mga hakbang na gagawin natin kasi napaka-kritikal na nitong mga hakbang natin because we are nearing towards that goal natin na makarating na tayo sa gusto natin. Antayin natin na maging stable na talaga 'yung ating sitwasyon," dagdag niya.

Nilinaw naman ni Garcia na optional ito lalo'y patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa probinsiya.

Pero hindi kinilala ng Department of the Interior and Local Government ang executive order.

Sa pahayag na inilabas ni DILG Sec. Eduardo Ano, sinabi niyang hindi pa tapos ang pandemya at maaaari pa ring may mahawa kahit bakunado na.

-- Ulat nina Michael Delizo at Annie Perez, ABS-CBN News