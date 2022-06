3 patay sa banggaan ng trak, tricycle sa Iloilo

Tatlo ang patay at tatlo ang nasugatan sa isang pamilya matapos mabangga ng truck ang kanilang sinasakyang tricycle sa New Lucena, Iloilo nitong Biyernes ng madaling araw.

Sa imbestigasyon ng New Lucena PNP, parehong papunta sa Passi City ang traysikel at ang trak at pagdating sa crossing na bahagi ng kalsada sa Brgy. Dawis, ay nagkasalubong ang mga ito.

Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng traysikel.

Mabilis umano ang pagpatakbo ng driver ng truck dahilan para mabangga nito ang traysikel, ayon sa mga awtoridad.

Kaagad na rumesponde sa lugar ang mga miyembro ng MDRRMO New Lucena, MDRRMO Pototan, at BFP Pototan at mabilis na dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang tatlo sa mga ito matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo.

Nakilala ang mga namatay na sina Angelito Somblingo, 39, driver ng traysikel; anak nitong 14 anyos na lalaki; at pamangkin niya na 10 anyos.

Sugatan naman sina Hilda Somblingo, 48; Mars Somblingo, 19; at isang 10 anyos na batang babae.

Patuloy pa na ginagamot sa ospital ang tatlong sugatan.

Nasa kustodiya na ng New Lucena PNP ang truck driver at hinihintay pa ng mga awtoridad ang magiging desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ang sila ng kaso laban sa driver.—Ulat ni Rolen Escaniel

