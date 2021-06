Bilang ng COVID-19 cases sa Bacolod, Dumaguete tumataas

Colorized scanning electron micrograph of a cell (brown) heavily infected with SARS-CoV-2 virus particles (red), isolated from a patient sample. Image captured at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland. Credit: NIAID

MAYNILA - Tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 sa ilang lugar sa Visayas, ayon sa OCTA Research Group.

Nangunguna rito ang Bacolod City at Iloilo City sa Western Visayas at Dumaguete City sa Central Visayas, ani Dr. Guido David.

"Sa Bacolod, tumataas pa rin. Sa Dumaguete, mabilis 'yong pagtaas kaya concerned tayo kasi mataas na rin 'yong hospital utilization nila. Halos puno na 'yong ICU nila," aniya sa panayam sa Teleradyo Huwebes.

"Pero 'yong trend sa Iloilo City, medyo nag-slow down na so we hope na ma-continue 'yong slowing down," dagdag ng eksperto.

Ayon sa Department of Health nitong Miyerkoles, nakapagtala ng 92 na bagong kaso ng COVID-19 ang Bacolod City habang 103 kaso naman sa Iloilo City.

Nasa 48 bagong kaso ng COVID-19 naman ang naiulat sa Dumaguete City, ayon sa Dumaguete City's Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Sa kabuuan, may 10,590 na kaso ng COVID-19 sa Bacolod City ng Negros Occidental kung saan 276 ang namatay sa sakit. Mayroon namang 8,846 na naitalang impeksiyon ang Iloilo City kung saan 220 ang namatay sa COVID-19.

Simula nitong pandemya, nakapagtala naman ang Dumaguete City sa Negros Oriental ng 1,430 na kaso ng COVID-19 kung saan 48 ang pumanaw sa sakit.

Sinabi rin ni David na patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan kung saan nakakapagtala na ito ng hindi bababa sa 1,000 impeksiyon kada araw.

"No'ng peak ng surge, naga-average tayo ng more than 10,000 or 11,000 cases per day. More than half nasa NCR Plus," aniya.

"Sa ngayon naman, hindi natin masasabi na hindi nag-improve sa NCR kasi pababa 'yong kaso. In fact, naga-average tayo ng less than 1,000 na sa NCR. Ibig sabihin nito, hindi na dito talaga 'yong pinakamataas na hawaan," dagdag ni David.