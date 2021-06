Mag-asawang biktima ng pamamaril sa QC, nakilala na

MAYNILA (UPDATED) - Natunton na ng pulisya ang tirahan ng mag-asawang biktima ng pamamaril sa Broadway Ave. sa Brgy. Mariana, Quezon City nitong Miyerkoles.

Base sa address na nasa ID ng mga biktima, sa Caloocan sila nakatira.

Ayon sa spot report ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU), kinilala ng ama ng babae ang bangkay nito kaya kinunan na sila ng salaysay at sinimulan na ang imbestigasyon.

Ang mag-asawa ay may standing warrant of arrest mula sa QC RTC Branch 105 sa kasong estafa, pero ayon sa branch clerk of court, ang kaso ay nadismiss noong October 22, 2019.

May mga nakuha ring mga resibo ng iba’t-ibang transaksyon at ito ay pinasusuri na ng CIDU.

Lumalabas na sinundan ng dalawang motorsiklo ang kotse ng mga biktima at pagdating sa Broadway Ave ay niratrat ito.

Sinubukan pa raw ng mga salarin na ilabas ang babae mula sa kotse pero nakatakbo ito kaya binaril na siya bago siya bumulagta sa kanto ng 6th St. at Broadway Ave.

At dahil may tama na rin ang lalaking biktima, wala na itong kontrol sa sasakyan kaya umatras na ito at napunta sa kabilang lane saka bumangga sa isang puno.

Ganyan din ang kwento ng guwardiya si Denver Dumail na nagbabantay sa isa sa mga townhouse sa lugar. Katatapos lang umano ng duty nya at naglalakad sya sa 6th street nang makita nya na huminto ang sasakyan ng mga biktima para magbigay daan sa tumatawid na kotse sa intersection.

Sa paghinto ng kotse ng mga biktima, doon na niratrat ng angkas ng isang motorsiklo ang driver’s side ng kotse. Lumabas umano ang babae at tumakbo pero pinagbabaril na rin siya hanggang sa bumulagta sa kalye.

Ang isang motorsiklo na may angkas din ay nagsilbi lang umano na lookout. Sa nakita ni Dumail, armalite ang gamit na armas ng mga salarin.

Dagdag pa ni Dumail, lumabas ng kotse ang babae at tumakbo pero binaril na sya saka bumulagta sa kanto ng 6th Street at Broadway Avenue.

At dahil may tama na rin ang lalaking biktima, wala na itong kontrol sa sasakyan kaya umatras na ito at napunta sa kabilang lane saka bumangga sa isang puno. Sinilip pa umano ng mga salarin ang loob ng sasakyan na tila tinitiyak na patay na ang biktima saka sila umalis papunta sa direksyon ng Aurora Boulevard.

Nang iproseso ng SOCO ang crime scene, nakuha sa mga biktima ang ID na may iba’t-ibang pangalan at address, mga alahas, 3 cellphone, mamahaling bag, at pera na nagkakahalaga ng P531,600.

Lumabas na 24 na piraso ng basyo ng M-16 ang ginamit sa pamamaril.

Base sa CCTV at ayon sa mga nakakita, hindi makikilala ang mga salarin dahil naka-helmet sila. Hindi rin nakuha ang plate number ng mga motor.

Tumangging magbigay ng pahayag ang magulang ng babaeng biktima.

