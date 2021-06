CPP-NPA hinimok na isuko ang mga nakapatay sa magpinsang Absalon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos ang pulisya at militar, kabilang na rin ang Commission on Human Rights (CHR) sa mga nananawagan sa Communist Party of the Philippines-New People's Army (CPP-NPA) na isuko na ang mga sangkot sa pagkamatay ng football player na si Kieth Absalon at pinsan nito sa Masbate blast noong Linggo.



Nanindigan ang CHR na lumabag ang NPA, ang armed wing ng CPP, sa international humanitarian law na nagbabawal sa pagtatanim ng landmine na ikinasawi ng magpinsan.

Sa kabila ng paghingi ng tawad ng CPP-NPA, nanawagan na rin mismo ang CHR na isuko na ng NPA ang mga sundalo nilang may kagagawan sa insidente sa Masbate.

"Identify kung sino sa kanilang mga comrades ang gumawa nito at i-surrender nila sa authorities para naman they can be brought to our courts so that justice can be dispensed," ani Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana.

Para sa Armed Forces of the Philippines (AFP), hindi lamang international law ang nalabag ng mga rebelde kundi murder rin at lumabag din sila sa Anti-Terrorism Law.

Sinabi naman ng Department of the Interior and Local Government na makakamit lamang ang hustisya kung malilitis ang mga nasa likod ng pag-atake.

Pero para sa ina ni Kieth, hindi sapat ang pag-ako at paghingi ng paumanhin ng NPA sa pagkamatay ng kanyang anak.

"Ang hinihingi ko lang po sa ating gobyerno, na malutas po ang pagpatay sa anak ko, justice lang po ang hinihingi ko sa bawat ahensiya na kinauukulan," sabi ni Vilma Absalon.

Patuloy naman ang pagluluksa ng pamilya na idinaan ng nakababatang kapatid ni Kieth sa pagpo-post ng mga Tiktok videos nila noong Pasko.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News