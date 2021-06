ALAMIN: Paano makakaiwas sa 'WILD' diseases ngayong tag-ulan

MAYNILA - Tag-ulan na at uso na naman ang mga sakit.

Ayon kay Dr. Eric Tayag, dapat bantayan ngayong tag-ulan ang 'WILD' diseases tulad ng sumusunod:

Water-borne diseases gaya ng diarrhea

Influenza at iba pang respiratory tract infections

Leptospirosis

Dengue

Para makaiwas aniya sa diarrhea, dapat tiyaking malinis at hindi makokontamina ang inuming tubig.

Kung maaari, iwasan umano ang paglusong sa baha lalo na kung may sugat.

Kung lulusong sa baha, tiyakin na nakabota at kung mapapadalas ang pagsuong, mainam na uminom ng resetang antibiotic.

Kontra naman sa dengue, kailangang malinis ang bahay at alisin ang mga posibleng pagmulan ng mga lamok.

Pinababantayan din ni Tayag sa mga sintomas ng trangkaso ngayong halos pareho ang ilan sa kanilang sintomas.

"Pareho ang kanilang mga sintomas, lagnat ubo may sore throat at hirap sa paghinga. Subalit sa panahon ngayon, ang suspetsa muna natin ay COVID lalo na kung meron tayong exposure sa merong COVID," ani Tayag.

"Ngayon ano ang pagkakaiba ng dalawa? Maaaring makuha ito bago pa lumabas ang sintomas. Yung influenza, after mga 1-4 days after exposure yung COVID 5 days after exposure. Yun influenza nakakahawa up to 4 days na may sintomas, yung COVID nakakahawa up to 10 days na merong sintomas o kahit na nagpapagaling siyempre mag-ingat tayo," dagdag niya.

