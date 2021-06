1 lang sa 6 vaccination sites sa Mandaluyong ang binuksan dahil sa kulang na suplay

MAYNILA - Isa lang sa anim na COVID-19 vaccination sites sa siyudad ng Mandaluyong ang bukas ngayong Huwebes sa kakulangan ng suplay ng bakuna.

Ayon kay Mandaluyong Mayor Menchie Abalos, ang mga naka-schedule lang ngayong araw ay para sa ikalawang dose ng halos 1,000 senior citizen.

Senior citizens get their second AstraZeneca jab at the Mega Tent 1 in Mandaluyong City Hall Compound. This is the only vaccination site operational in Mandaluyong today as the city awaits new allocation of vaccines @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/Nv13XQS8pz — Maria Arra Perez (@arraperezDZMM) June 10, 2021

"For today we only have schedule for 2nd dose because we have no more stocks for 1st dose. Actually we have been using part of our 2nd dose as 1st dose for the past days. We are still waiting for new allocation of vaccines," ani Abalos sa isang text message sa ABS-CBN News.

“Galing ho kami sa Zoom meeting po this morning. We were advised ho na i-check iyong aming inventory and mag-save po kami ng 2 weeks supply from our second dose. Beyond 2 weeks, pwede na ho muna naming gamitin as first dose. We were assured naman na dadating daw po by next week, pero still iyong date po hindi naman nasabi sa amin,” ani Mandaluyong City Health Office Dr. Alex Sta. Maria.

KAUGNAY NA BALITA

Sa ngayon, may mahigit 83,000 indibidwal na ang nakakuha ng unang dose sa lungsod.

Mahigit 25,000 naman ang naturukan ng ikalawang dose o iyong mga fully vaccinated na.

Nauna nang humingi ng paumanhin ang national government sa pagkaubos ng suplay ng bakuna sa ilang lungsod, at nangakong magiging normal na ito pagdating ng susunod na linggo.

Nitong umaga ng Huwebes, dumating ang karagdagang 1 milyong doses ng Sinovac COVID-19 vaccine sa bansa. May 2.2 milyong doses naman ng Pfizer vaccine ang nakatakdang darating sa gabi.

Nasa mahigit 6.3 milyong doses na ng COVID-19 ang naituturok sa buong bansa. Ang mga fully vaccinated ay lagpas 1.6 milyon na, bagaman malayo pa ito sa minimum target na 58 million para magkaroon ng herd immunity sa bansa.



— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News