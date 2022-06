Platinum Jubilee party sa Buckingham para kay Queen Elizabeth II, dinagsa

LONDON - Mga bigating pangalan sa music scene ang nag-perform sa Platinum Jubilee party na bahagi ng apat na araw na Jubilee celebration ni Queen Elizabeth II.

Dinagsa ang Buckingham Palace noong Sabado, June 4, para sa hindi makakalimutang gabi ng pagpupugay sa ika-70 taon sa trono ni Queen Elizabeth II.

Wala ang Reyna sa okasyon dahil sa kanyang maselang edad na 96 taon. Pero bumungad sa programa ang recorded comedy sketch ng Reyna na kasamang mag-tsaa ang lovable movie character na si Paddington, na isang bear sa pelikula.

BUCKINGHAM PALACE

Mula sa pinakamalalaking pangalan sa entertainment at musika ang nag-perform sa musical tribute para sa Reyna.

Dumagundong ang opening performance ng rock band na Queen at Adam Lambert.

Sunod-sunod na musical acts tulad nina Jax Jones, Mabel Stefflon, Elbow, David Craig, Goerge Ezra, Lord Andrew Lloyd Webber, Mimi Webb, Diversity, Sam Ryder; pop royalties na tulad ni Sir Rod Stewart at Duran-Duran.

Solo performance ni Andrea Bocelli, George Ezra, Alicia Keys, Elton John, Diana Ross at performances ng cast ng West End hits tulad ng The Phantom of the Opera, Hamilton, The Lion King, Joseph. Nag-perfom din ang Royal Ballet at marami pang iba.

Nanuod sa Royal box sina Prince Charles at Duchess of Cornwall Camilla, ang Duke at Duchess ng Cambridge na sina Prince William at Duchess Katherine at kanilang mga anak at iba pang miyembro ng Royal family.

Nagkaroon din ng Royal tribute si Prince William at nag-iwan din ng sentimental na mensahe si Prince Charles para sa Reyna: “Mummy, thank you from your Family, the Country, the Commonwealth, in fact the whole world,” mensahe ni HRH Prince Charles kay Queen Elizabeth II.

Ito rin ang mensahe ng ilang British subjects. “She needs to be thanked for her long, elegant, 70 years of service,” sabi ni Kate mula sa Wales.

Karangalan at kasiyahan din sa mga Pinoy ang mapanuod ang Platinum Jubilee party.

“I’m so happy that I am here today, congratulations, Queen Elizabeth. Job well done.” sabi ni Philip de vera, Pinoy na nanuod ng Jubilee concert.

Bago ang Jubilee party at concert sa Buckingham. Inabangan din ang Service of Thanksgiving sa St. Paul’s Cathedral noong June 3.

Wala man ang Reyna sa Thanksgiving service, nanuod naman siya mula sa Windsor castle. Ito rin ang unang public appearance ng kontrobersyal na Sussexes, Prince Harry at Meghan na lumipad pa mula Amerika.

Samantala, naimbitahan naman sa Thanksgiving service ang dalawang Pilipino na sina Nyel Camilon ng Bahaghari UK at Phoebe Dimacali ng Filipino Domestic Workers Association. Ito’y bilang pagkilala sa serbisyo at kontribusyon ng Filipino community.

Inabangan naman ng marami ang pagtatapos ng apat na araw sa selebrasyon ng Platinum Jubilee sa engrandeng parada nitong June 5.

