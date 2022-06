Watch more News on iWantTFC

HONG KONG – Namamayagpag ang Overseas Filipino Workers o OFWs sa larangan ng sports sa Hong Kong. Mapa-rugby, cricket o rowing, hindi pahuhuli ang galing ng mga Pinoy.

Natengga man sila ng dalawang taon dahil sa pandemya, muling umaarangkada sa Hong Kong ang Filipino Dynamo Dragon Boat team. Mga Pinay ang miyembro ng rowing team na nabuo noong 2018 at nagpakitang-gilas na sa ilang kumpetisyon. Nakatulong sa kanilang mental health ang pagsabak nila sa mga kumpetisyon lalo't malayo sila sa kanilang mga kaanak. Ibinida rin nila ang kakayahan ng mga Pinay.

“Ang Filipino Dynamo hindi ko kasi pinapangarap to be very competitive na team. Ang akin po ay to empower ang domestic worker. Dahil sa sport na ito nagiging confident paddlers kaya pag nahaharap sila sa mga tao, nagso-socialize sila…very important sa sitwasyon ng migrant workers sa Hong Kong na iniisip lang ay domestic workers lang kami,” pagbabahagi ni Liza Avelino, founder ng Filipino Dynamo Dragon Boat team.

Sikat din ang overseas filipino workers sa sports na cricket na bagamat sikat sa hong kong ay hindi gaanong kilala sa pilipinas.

Tatlong grupo ang nabuo, ang SCC-Divas, SCC Pinay at SCC Rosy.

Ilan lang sina Jennifer Alumbo at Christine Lovino sa mga napili bilang kinatawan ng Pilipinas sa SDG Fairbreak Invitational sa Dubai noong mayo. Kasama nila ang founder at mentor ng SCC Divas na si Josie Arimas sa mahalagang event na ito. Ito ang kauna-unahang palaro na may anim na grupo ng mga babaeng manlalaro ng cricket mula sa iba-ibang bahagi ng mundo.

“Syempre overwhelming, proud kami. Proud manager namin si Mr. Carnie…Ako rin pumunta pa ako sa Dubai. At the moment dito pa ako sa Dubai. Pumunta ako para manood ng game at mag-support din sa teammates ko,” kwento ni Josie Arimas.

Nagdiwang naman ang Pinay Tribe Rugby team sa kanilang unang anibersaryo sa Hong Kong.

“Yung hindrance natin number one, yung homesickness yung family natin back home and then problems that we encounter every day especially sa workplace natin sa job natin.

We are here just like our team Pinay Tribe…we are here to support you, we encourage more domestic helpers so that they can rely on us as a teammate, as a sister, as a family,” sabi naman ni Khaz Brizuela, co-founder ng Pinay Tribe.

Anumang uri ng laro sa palakasan, game ang mga kababayang OFW sa Hong Kong para ipakita ang galing ng mga Pilipino.

