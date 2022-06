Mga Pinoy sa UK, lumahok sa makasaysayang parada ng Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II

LONDON - Tinutukan ng buong mundo ang makulay, magarbo at makasaysayang ang Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II. Kinilala sa apat na araw na pagdiriwang ang pitong dekadang serbisyo ng longest reigning British monarch.

May sampung libong katao ang nakibahagi sa Jubilee pageant, mula sa military hanggang sa British communities, kung saan natunghayan ang mayaman, maimpluwensiyang kultura at diverse communities ng United Kingdom.

Bahagi rin ng engrandeng Platinum Jubilee celebration ang mga Pinoy. Paraan daw nila ang paglahok sa selebrasyon bilang pasasalamat sa Reyna at sa United Kingdom, ang bansang nagbukas sa kanila ng maraming mga oportunidad.

Sama-sama sa okasyon ang mga pamilya at magkakaibigan. Mas espesyal naman ang Royal event para sa ilang Pinoy na hindi lang nanood, kundi kalahok mismo sa pagdiriwang.

Umindak sa grandiyosong Platinum Jubilee pageant ang Filipino community leaders na sina Marie Fairbank at Midz Dagamac na kasama ang libu-libong performers at volunteers mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

“Guys, yes, this is a very amazing, amazing experience, indeed. Iyan ang mga participants, andami, nagbibihis na, yan si Tita Marie.” sabi ni Midz Dagamac sa social media post.

Isa si Dagamac sa kalahok sa parada. Hindi raw nila kailanman makakalimutan ang naging karanasan na sumayaw sa harap ng Royal family.

Sumali rin sa parada ang grupo ng mga Pinoy mula sa cycling group na London Brompton Club. Sakay ng kanilang mga bisikleta, umikot sa mga pangunahing kalsada sa London hanggang sa Buckingham Palace si Ronnie Palencia kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.

Photo courtesy of Ernie Delgado

“Sobrang saya, lahat ng tao nakangiti, kumakaway, The Queen is there. I’m a Filipino waving at The Queen with my (Philippine) flag and everything, one for the books,” sabi ni Ronnie Palencia, kalahok sa parada.

Kasabay naman ng Platinum Jubilee weekend, lumahok ang Senior Thrombosis Nurse Specialist na si Edisycyll Lorusso sa London leg ng Queen’s baton relay, matapos siyang mapili na isa sa mga batonbearer para sa Birmingham 2022 Commonwealth Games.

Photo courtesy of Ediscyll Lorusso

“It’s such an honor to carry The Queen’s baton in London. Very few people get to have this experience and I feel incredibly fortunate,” sabi ni Ediscyll Lorusso, baton bearer, Queen’s baton relay.

Isang karangalan para sa mga Pinoy ang maging bahagi ng mga hindi malilimutang yugto ng Platinum Jubilee celebrations na isang hindi makakalimutang pagbibigay-pugay sa isang natatanging Reyna.

