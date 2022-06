HONG KONG – Inilunsad ng Philippine Trade and Investment Center-Hong Kong o PTIC-HK sa pamumuno ni Vice Consul Commercial Atty. Roberto B. Mabalot, Jr. ang Trabaho, Negosyo at Kabuhayan o TNK webinar series 9 na “Mga Maiinit Na Oportunidad Sa Kape na Maari Pasukin” noong ika-29 ng Mayo 2022. Layon ng webinar na mabigyan ng investment opportunities sa industriya ng kape sa Pilipinas ang Overseas Filipino Investors o OFIs sa Hong Kong at Macau. Lumahok sa nasabing webinar ang 760 OFIs kung saan nagbigay ng opening remarks si Consul Atty. Sheila Monedero-Arnesto mula sa Philippine Consulate General sa Hong Kong patungkol sa kahalagahan ng pagnenegosyo ng mga OFW.

Nagbahagi rin ng kanilang mga kaalaman at karanasan sa pagnenegosyo sa industriya ng kape sa Pilipinas ang young Filipino entrepreneurs na sina Lendilou Loon, may-ari ng isang coffee farm at Klifford Ken Batawig, co-owner ng isang processed food manufacturing.

Ang DTI-CAR Regional Director at Regional Coffee Industry Cluster Coordinator na si Ms. Juliet Lucas ay nagbahagi naman patungkol sa iba-ibang investment opportunities at current market insight sa industriya ng kape sa Pilipinas.

(top left to right) PTIC-HK Trade Assistant Mr. Wilson Wong | PTIC-HK Vice Consul Commercial Atty. Roberto B. Mabalot, Jr. | Klifford Ken Batawig (bottom left to right) DTI-CAR Regional Director Ms. Juliet Lucas, | Lendilou Loon | OWWA Welfare Attache Ms. Virsie B. Tamayao

Ayon pa kay Atty. Mabalot, may kakayanan ang mga Filipino sa Hong Kong para makatulong sa pagpo-promote ng mga produktong kape ng mga Pilipino.

“Lagi ko pong ini-emphasize sa mga OFW dito sa Hong Kong na makakatulong po kayo in promoting…our products po dahil itong 200 thousand plus na Filipino fito sa Hong Kong by sharing the fact na meron tayong agricultural products like coffee, processed coffee…coffee bean, sabihin n’yo po sa friends nyo, bosses n’yo dito sa Hong Kong ‘bakit hindi nyo i-try yung Filipino products po?’

Sa Philippine Trade and Investment, we always join po mga trade fairs…like last year sa food expo po, nagfe-feature po kami ng coffee products doon from the Philippines…

Kung hindi po ninyo alam kung saan pwedeng mag-ask ng supply, you can always ask us po sa PTIC and we will guide you and link you with the proper individuals na may capability po to export here in Hong Kong yung mga coffee…,” banggit pa ni Atty. Mabalot.

Bago magtapos ang webinar, nagbigay rin ng mensahe si OWWA Welfare Attache Ms. Virsie B. Tamayao sa mga kababayang nakilahok sa webinar.

“Good luck po sa ating mga kababayan, mga OFW…we will monitor itong mga OFW na engaged into this kind of business…and because we also want to help, to assist you…” sabi pa ni Ms. Tamayao.

Sa iba pang detalye tungkol sa TNK webinar series at sa iba pang investment opportunities para sa OFIs, maaaring bisitahin ang microsite ng PTIC-HK o di kaya’y magsend ng email sa hongkong@dti.gov.ph.