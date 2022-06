Kani-kaniya nang diskarte ang mga bayan sa Batangas para masigurong may ligtas na tubig matapos matuklasan na positibo sa mataas na lebel ng kemikal na arsenic ang pinagkukuhanan ng tubig sa kanilang lugar.

Matatandaang nagpositibo sa mapanganib na kemikal ang pumping station sa Sitio Kabagan sa Barangay Sta. Cruz sa Alitagtag. Ang ilang residente, ginagamit pa rin ito sa pagluluto kahit na sinabihang bawal ito gamitin.

Gayunman anila ay bumibili sila ng purified water para sa iinumang tubig.

"Pero 'yung aming iniinom bumibili kami ng purified water, eh wala ho kami makunan ng panggamit eh ito muna ulit ang aming ginagamit , natatakot din ho eh kaso ang layo pa ng kuhanan namin ng tubig doon pa sa kalsada," anang residente na si Elvira Vergancia.

Nais na makasigurado ng lokal na pamahalaan na ligtas ang tubig ng mga residente kaya habang naghihintay ng tulong mula sa provincial government, dumidiskarte sila ng paraan.

"'Yung reverse osmosis, 'yun ang nakikitang solusyon doon so nagba-budget lang kami para bumili ng machine na 'yun and then gayundin noong arsenator, siya naman 'yung nagte-test ng kung gaano kataas yung arsenic sa tubig," ani Alitagtag Mayor Ediberto Ponggos.

Nasa 67 porsiyento din ng mga balon sa bayan ng Sta. Teresita ang nagpositibo sa arsenic kaya nag-iisip sila ng paraan para magkaroon ng ligtas na suplay ng tubig.

"Ang aming puwedeng gawin ay magsuplay ng drinking water or 'yung mga balon na mabababa ang reading eh bantayan," ani Sta. Teresita Mayor Norberto Segunial.

Nagpulong na ang provincial government kasama ang mga awtoridad para pag-usapan ang solusyon sa problema sa kontaminasyon ng arsenic.

Napag-usapan dito ang pagrarasyon ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong lugar.

Lalagyan din umano ng red tag ang mga poso na hindi ligtas inumin ang tubig habang green tag naman kung mataas ang lebel ng arsenic.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News