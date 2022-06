Watch more News on iWantTFC

Iniimbestigahan ngayon ng mga awtoridad ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang trabahador sa pabrika sa Mandaue City.

Base sa imbestigasyon, naglilinis ng gilingan ang biktimang si Stephen Corilla noong Hunyo 2 nang biglang mapaandar ang pulverizing machine at kainin ang empleyado.

Ayon sa Mandaue police, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng kompanya habang sinisilip kung aksidente ang nangyari at kung nagkaroon ng kapabayaan.

Sinabi naman ng National Bureau of Investigation na wala pang lumalapit sa kanila pero handa nilang hawakan ang kaso kung magpapatulong ang pamilya.

Samantala, pinagmulta naman ng Department of Labor and Employment ang kompanya ng P100,000 dahil sa paglabag sa occupational safety and health standards.

Naisyuhan na rin umano ang kompanya ng cease and desist order para mapatigil ang operasyon ng makina habang iniimbestigahan ang pagkamatay ng empleyado.

— Ulat ni Annie Perez