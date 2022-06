Arestado ang limang katao dahil umano sa tangka nilang pagdukot at pambubudol sa Batac City, llocos Norte noong nakaraang linggo.

Ayon sa hepe ng Batac City Police na si Pol. Lt. Col. Mar Louise Bundoc, galing sa isang bangko ang isang 62-anyos na babae na nagdeposito ng pera.

Nang nasa labas na ang biktima ay nilapitan siya ng isa sa mga suspek at nagpakilala na galing ito sa ibang bansa at kakilala nito ang mga kamag-anak ng biktima at may ibibigay itong dolyar na pera bilang panghikayat sa biktima na sasama sa kanila.

"In-approach niya 'yung matanda, 'yung biktima nila, tapos nagpakilala na kakilala niya 'yung kamag-anak niya at nagpakilala itong matanda na suspek na galing siya ng abroad, tapos may ibinalot na pera sa kanya, kapalit sa paghikayat sa matanda na sasama sa kanila doon sa kanilang sasakyan o kung saan man," ani Bundoc.

Nakahalata ang biktima na may ibang pakay ang mga suspek kaya nagsisigaw ito para magpasaklolo.

"Noong isang nag-approach na 'yung isang matandang suspek ... pumunta na rin 'yung apat na kasama nila, kaya nakahalata ang biktima at sumigaw siya," ani Bundoc.

Tumakbo ang mga suspek sakay ng kotse.

Hinabol ito ng ilang residente at mga pulis na nagpapatrolya malapit sa lugar hanggang sa na-corner ito sa palengke ng nasabing lungsod.

Ang mga suspek ay galing pa umano mula Metro Manila at Pampanga.

Nahaharap sa kasong kidnapping ang mga suspek.—Ulat ni Grace Alba

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC