P6.8-M halaga ng 'shabu' nasabat sa Zamboanga City; 2 tiklo

ZAMBOANGA CITY - Nasabat ng mga awtoridad ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.8 milyon sa buy-bust operation sa Barangay Cawit dito sa siyudad Lunes.

Nahuli sa operasyon ang isang tindero at sekyu na itinuturing ng pulisya na mga high-value target. Nakatakas naman ang isang pulis na umano'y may kinalaman sa kalakaran ng ilegal na droga.

Narekober din sa mga lalaki ang isang 9mm pistol at mga bala.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunitions ang mga suspek.

- Ulat ni Leizel Lacastesantos