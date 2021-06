Umano'y lider ng 'gun-for-hire' group sa Batangas, arestado

BATANGAS CITY - Nasa kustodiya na ng Batangas Police Provincial Office ang isang 43 anyos na itinuturong lider ng isang gun-for-hire group sa Batangas.

Naaresto siya madaling araw Martes sa Barangay Ticub sa Laurel, Batangas, sa bisa ng search warrant 2021-20 para sa paglabag sa RA 10591.

Ihinahain ito ng pinagsamang pwersa ng Provincial Intelligence Unit-Batangas PPO, OPD-Drug Enforcement Unit, Regional Special Operations Unit, Regional Intelligence Division 4A, Criminal Investigation and Detection Team-Batangas at Laurel Municipal Police Station.

Sa report ng Batangas Police, itinuturong lider ng gun for hire group ang naaresto.

Ang grupo ay nag-ooperate umano sa ika-3 distrito ng Batangas.

Hindi pa nagbigay ng impormasyon ang PNP kung nasampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) at Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ang suspek.

Pero base sa datos ng pulisya, may dating record na ito gaya ng 5 kaso ng murder; isang kaso ng homicide noong Abril 19, 2017; at isang kaso sa ilalim ng Dangerous Drugs Act of 2002, noong Enero 20, 2016. Lahat ay naganap sa Laurel, Batangas.

Nakuhanan rin siya ng iba't ibang kalibre ng baril, ilegal na droga at mga drug paraphernalia. - ulat ni Andrew Bernardo