Pedia di kumbinsidong dapat prayoridad sa bakuna ang mga bata

MAYNILA — Sinabi ng isang pediatric infectious disease expert na hindi pa kailangang bakunahan ang mga bata laban sa COVID-19.



Kasunod ito nang pag-apruba ng Food and Drug Administration sa paggamit ng Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga edad 12 pataas.

Sabi ni Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease expert ng UP-PGH, dapat unahin ang A2 at A3 priority groups dahil limitado pa ang supply ng bakuna.

"Ang bata naman awa ng Diyos hindi sila masyadong nagkakaroon ng malubhang sakit kung sila ay nahahawahan man, in fact marami sa kanila ay asymptomatic, mild lang," ani Ong-Lim.

"Kung lilimang piraso lang ang bakuna at 10 'yung tao kasama pa doon 'yung bata kanino mo dapat ibigay 'yun di ba?" dagdag niya.



Una na ring inihayag ng Department of Health na kahit pwede na rin ang Pfizer sa mga edad 12 pataas, hindi ibig sabihin ay pwede na silang pumunta sa vaccination sites dahil may sinusunod pa ring priority groups sa pagbabakuna.