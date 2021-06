Mga bangkay ng babae at lalaki, natagpuan sa kalsada sa Quezon City

MAYNILA - Natagpuan ang mga bangkay ng isang babae at lalaki sa Barangay Mariana sa Quezon City Miyerkoles ng gabi.

Isang patay na babae ang natagpuan sa kanto ng 6th Street at Broadway Avenue sa Barangay Mariana.

Ayon sa pulis na rumesponde, may mga nakakita na isang pick-up na galing sa area ng Aurora Boulevard at papunta sa direksyon ng E. Rodriguez Avenue ang nagbaba sa babae na tila agaw-buhay pa.

Ilang metro lang ang layo mula sa babae ay isang kotse ang nakahinto at tila patay din ang drayber nito. Nakahinto ang sasakyan sa kanto ng 5th Street at Broadway Ave na nakaharap din sa direksyon ng E. Rodriguez.

Naghahanap pa ang mga pulis ng video mula sa mga CCTV camera sa paligid ng crime scene. Dumating na rin ang Scene of the Crime Operatives para suriin ang lugar at imbestigahan ang insidente.

Isinarado na ang kalye ng Broadway mula 5th Street hanggang 6th Street para sa imbestigasyon.