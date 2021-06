'May disparity': Distribusyon ng bakuna di pare-pareho - Antipolo PIO

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hinimok ng isang lokal na opisyal ng lungsod ng Antipolo ang pagkakaroon ng mas malinaw na mensahe ang national government hinggil sa vaccination program nito.

Ayon kay Jun Ynares, dating alkalde ng Antipolo na ngayon ay nagsisilbi bilang public information officer ng lungsod, kakaunti pa lang ang nababakunahang residente ng Antipolo City dahil kinukulang pa rin ang dumadating na supply ng bakuna kontra COVID-19.

“Alam naman namin ang kakulangan ng bakuna sa bansa at nauunawaan naman po namin. Ang pakiusap lang namin sana malinaw po ang messaging ng pamahalaang national kasi po minsan nagkakaiba-iba po,” ani Ynares sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Aniya, nagdudulot ng pagkadismaya at kalituhan ang paiba-ibang mensahe ng gobyerno hingigl sa pagbabakuna. Isa na aniya rito ang napabalitang ipaprayodridad ang NCR Plus, kasama na ang lalawigan ng Rizal sa bakuna. "Pagdating sa vaccine medyo may disparity," dagdag ni Ynares.

Sa Metro Manila, nagsimula na ang pagbabakuna sa mga nasa ilalim ng A4 category o economic frontliner.

“Pero kami sa Rizal, lalo na sa Antipolo, yung A2 namin ang dami pang gusto ngunit wala pang bakuna. Kung magsisimula sa NCR ng A4, samantalang kami ang dami pa namin hindi mabigyan na A2, yung senior citizens, natin ng bakuna dahil sa kakulangan po nito hindi po maganda ang mensahe kasi ang dating sa mga mamamayan namin mas mahalaga po ang A4 kapag ikaw ay taga NCR at kapag ikaw ay A2 na nasa labas ka ng NCR hindi ka kasing halaga,” paliwanag niya.

Hirap na rin aniya silang magpaliwanag sa kanilang mga residente, lalo na sa mga nasa A4 category, kung bakit sa ibang lugar ay pwede nang magbakuna ang tulad nilang economic frontliner.

“Maiintindihan po namin sana lang po malinaw ang messaging kasi po kami ang sinisingil ng taumbayan, kami nagpapaliwanag, kami po ang frontliner so mahirap po magpaliwanag kung magkakaiba ang mensahe. Nahihirapan lang po kami kasi siyempre sinisingil na kami ng A4 dito sa Rizal dahil nabalitaan nila nagsisimula na ang A4 sa NCR,” sabi niya.

Ayon kay Ynares, 17,000 na residente ang nakatanggap na ng una at pangalawang dose ng bakuna habang 34,000 ang nakatanggap ng unang dose.

Malayo pa aniya ito sa target nilang mabakunahan na 75 porsiyento ng kanilang populasyon o mga 300,000.

“Today, may parating po na 7,800 para sa Antipolo pero tulad ng ibang LGUs, bukas din po ubos din po yung 7,800. Uunahin namin ang A2,” sabi niya.

