Lalaking iihi patay sa pamamaril sa Davao del Sur

Davao del Sur PNP

Patay ang isang lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang armadong salarin sa bayan ng Matanao, Davao del Sur Martes ng gabi.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Raymond Mula Samling, 31, taga-Barangay Colonsabac sa Matanao.

Papunta ang biktima sa karatig na bayan ng Kiblawan, at pagdating niya sa Purok Bird of Paradise sa Barangay La Suerte, huminto siya at ipinarada ang kaniyang motorsiklo.

Ayon sa nakakita, iihi sana ang biktima pero bigla umano itong binaril ng ilang beses ng armadong salarin.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa kaniyang ulo si Samling na sanhi ng pagkamatay niya.

Narekober sa crime scene ang apat na basyo ng caliber .45 at 9mm na baril.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang mga responsable sa krimen.

—Ulat ni Hernel Tocmo