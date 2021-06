KILALANIN: Mga napupusuang personalidad ng 1Sambayan para sa halalan 2022

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — May mga personalidad nang kinukunsidera ang grupong 1Sambayan para sa magiging kandidato ng oposisyon sa 2021.

Ayon kay 1Sambayan convenor Howard Calleja, sila ang mga sumusunod:

Vice President Leni Robredo

Sen. Grace Poe

Sen. Nancy Binay

Manila Mayor Isko Moreno

Dating senador Sonny Trillanes

2 di pa pinangalanang personalidad

Ang 1Sambayan ay koalisyon ng iba't- ibang organisasyong binuo nina Calleja, mga taong simbahan, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, at dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario.

Sa Sabado, Independence Day, nakatakdang ianunsyo ng grupo ang pinal na listahan ng mga pagpipilian para sa inaasam sana nilang maging unified candidate ng oposisyon.

Mga basehan sa pagpili ng kandidato ng 1Sambayan:

Track record Character Platform of government Ability to launch a credible national campaign

"We have the same ideals of let’s say love of country, respect for the Constitution, respect for rule of law, sanctity of life, defend territorial integrity of the country," ani Calleja.

Ang malaking hamon ay kung papayag ang mga napupusuan ng 1Sambayan na suportahan ang mapipili ng grupo.

"We understand nothing is written in stone, although me palabra de honor naman di ba, meron namang word of honor and we are happy, ang klaro don mas nananig ang pagmamahal nila sa bayan at ang interes ng bayan kesa personal na interes," ani Calleja.

Para sa political analyst na si Professor Maria Ela Atienza, mahalagang hindi magkahati-hati ang isang partido.

Naniniwala si Atienza na may natutunan din dapat ang oposisyon sa karanasan nila nitong 2019 senatorial elections nang matalo ang lahat ng kandidato ng Otso Diretso.

"Hindi rin kasi nakatulong halimbawa sa Otso Diretso ang pagiging anti-Duterte, tinitira nila lagi ang administration at 'yung presidente, so kailangan din may kongkretong programa sila na maibibigay sa mga tao," sabi ni Atienza.