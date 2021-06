Ilang LGU nag-aabang ng COVID-19 vaccine supply bago simulan A4 vaccination

Nakapila ang ilang economic frontliners sa loob ng Lucky Chinatown Mall sa pagbabakuna ng Sputnik V vaccines nitong Martes. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nag-aabang pa ng suplay ng bakuna ang ilang siyudad na sakop ng National Capital Region (NCR) Plus bago simulan ang pagbabakuna ng kanilang economic frontliners na napapaloob sa A4 priority group ng pagbabakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Laguna Provincial Health Director Dr. Rene Bagamasbad, hinihintay pa rin nila ang mga panuntunan sa pagtuturok sa A4 category, lalo’t marami pa silang backlog mula sa A2 at A3 category - o iyong mga senior citizen at mga may comorbidity.

Ayon kay Bagamasbad, oras na dumating na ang bakuna ay tatapusin ang mga senior citizen at may comorbidities, at sisimulan na rin ang pagbabakuna sa A4.

Naghihintay rin ang LGU ng Antipolo sa Rizal bago simulan ang pagbabakuna, ayon sa Public Information Officer na si Jun Ynares.

"Naiintindihan po namin, pero sana lang po, malinaw ang messaging. Kasi po, kami ang sinisingil ng taumbayan. Kami po ang nagpapaliwang. Kami po ang frontliner. Mahirap pong magpaliwanag kung magkakaiba po ang mensahe,” aniya.

Ang Marikina City, tatapusin muna ang pagbabakuna sa mga nasa A2 at A3 category kahit may dumating nang 2,000 doses ng bakuna umaga ng Miyerkoles, bago turukan ang mga economic frontliners.

Hihintayin din muna nila ang steady na suplay ng bakuna na inaasahan sa Hunyo 14.

“Pipilitin namin maging 7,500-10,000 ang mabakunahan per day, kung magiging steady ang supply ng bakuna. 'Yun ang challenge. Nag-hire kami ng mga contractual na doctor at nurses. Ibig sabihin, magbabayad kami per day, sa araw, kung ilan ang nakakapagpabakuna,” ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Umapela na rin sa national government ang health authorities sa Imus sa Cavite para mabigyan ng karagdagang alokasyon ng bakuna para masimulan na ang pagbabakuna sa A4 category.

Prayoridad sa ngayon ng Imus na bakunahan ang mga senior citizen, at 10 porsiyento lang ng suplay ng bakuna ang nakalaan sa persons with comorbidities.

“Tulad niyan, last week, nabigyan kami ng 1,000 Sinovac. Pero we are advised na para sa mga A2 o senior citizens lang iyon. So, as I see, ang A4 kasi ang nagta-transport eh. Sila ang nagta-travel from one place to another. So, sila ang most probably ang high-risk of exposure from one city to another,” ani Ospital ng Imus Hospital Administrator Dr. Cherrie Lyn Tumilba-Boque.

May ilan namang nagsimula na sa pagbabakuna ng A4 sa kanilang mga siyudad, tulad ng San Juan, na nagsabing inaasahan na sa weekend matatapos ang kanilang pagbabakuna.

Sa harap naman ng reklamo, iginiit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isa o dalawang araw lang maaantala ang vaccination rollout sa essential workers sa bansa.

Ayon kay Roque, hinihintay pa nila ang certificate of analysis ng 1 milyong doses ng Sinovac na dumating nitong Linggo bago ito puwedeng iturok.

Rekisito aniya ito na galing sa Food and Drug Administration para matiyak ang kalidad ng bakuna.

Sinabi naman ni vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. na magiging normal na umano ang suplay ng bakuna sa bansa simula Hunyo 14, sa inaasahang pagdating ng 11 milyong doses ng bakuna.

Paliwanag ni Galvez na nagkaroon ng “logistical challenges” sa pagdating ng bakuna.

"Nagkaroon po kasi tayo ng logistical requirement at challenges. Ibig sabihin po niyan, nagkaroon po ng masyadong demand sa vaccines. Meaning, ang manufacturer, hindi nakapag-release. Sa ngayon po, I admit, I really empathize na dalawa po ang major challenges po natin - 'yung supply at vaccine hesitancy. By June 14, magno-normalize na po ang suplay natin," ani Galvez.

Magmula nitong Martes ay may mahigit 6 milyon na ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa bilang 4,491,948 ang nabakunahan ng unang dose habang 1,604,260 ang nabakunahan ng dalawang dose - na katumbas ng 2.77 porsiyento ng 58 milyong target ng mga Pilipino para makamit ang herd immunity.

— May mga ulat nina Michael Delizo at Arra Perez, ABS-CBN News