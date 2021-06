Forensic evidence kaugnay sa pagpatay sa pulis sa Tarlac, hinihintay pa

Screengrab ng CCTV ng pamamaril kay Police Staff Sgt. Michael Maun sa Capas, Tarlac, Hunyo 8, 2021.

MAYNILA - Patuloy na nangangalap ng ebidensiya ang pulisya hinggil sa naganap na pananambang sa kanilang kabaro sa Capas, Tarlac, Martes ng umaga.

Hinala ni Col. Renante Cabico, provincial director ng Tarlac Police Provincial Office, na posibleng mga dayo sa lugar ang mga salaring pumatay kay Staff Sergeant Mike Maun.

“Dito po sa Tarlac, wala na kaming criminal gang na gumawa nito. Kaya sa tingin namin, nakakatutok kami sa investigation, na ang mga grupong yun ay galing labas po,” sabi ni Cabico.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Cabico na naghihintay sila ng forensic evidence para makatulong sa pagkakakilanlan ng mga salarin.

“Sa ngayon po, may tinututukan na kaming anggulo. Pero sa ngayon po, kulang pa kami sa other evidence o lead. Although, hinihintay po namin ang forensic evidence na aming ni-request, like yung enhancement nung video at yung mga fingerprint na nakuha sa getaway vehicle na inabandona ng mga suspek,” sabi ni Cabico.

Ang pagpatay sa 36-anyos na miyembro ng PNP Aviation Group na naka-assign sa Clark International Airport ay nakunan ng CCTV ng Barangay Cristo Rey.

“Nakikipag-coordinate po kami sa kaniyang mother unit at sa kaniyang nakakasama sa duty, kung may nababanggit. May nabanggit sa akin, pero subject for confirmation, na prior nito, may mga naghahanap sa kaniya doon sa kanyang duty station. But still, kailangang pa po namin ng corroborating evidence para ma-confirm yung ganung balita,” dagdag ni Cabico.

Sa video, makikita ang pagharang ng isang itim na kotse sa sasakyan ng biktima. Dalawang armadong lalaki ang agad na bumaba ng kotse at walang habas na pinaulanan ng bala ang sasakyan ng biktima.

Mabilis silang sumakay pabalik ng kanilang kotse para tumakas. Pero bago pa man makalayo ay pinaputukan pa muli ng isang beses ang sasakyan ng biktima.



Inabandona naman ng mga salarin ang ginamit na kotse sa Sitio Baloy, Barangay Arangonen sa naturang bayan.

Hindi rin umano tugma ang plaka na nakakabit sa sasakyan sa naka-register sa Land Transportation Office.

“Yun po ang subject for follow-up po. Yung ginamit na plate number ng mga suspek, nakarehistro ito sa isang Vios. Nagmamay-ari po, isang babae na residente ng San Fernando City, Pampanga,” sabi ni Cabico.

Nangako si Cabico na gagawin nila ang lahat para matukoy ang mga salarin at maresolba ang kaso.

“Asahan nyo na lahat ng resource ng Tarlac Provincial Office ay talagang aming ine-exhaust para maresolba ang pagpatay sa isang kasamahan natin,” sabi niya.

Samantala, magbibigay naman ng P200,000 na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Capas sa makapagtuturo sa mga salarin.