DOH nirerepaso ang guidelines para mapayagan ang HIV self-testing kits

Nirerepaso ng Department of Health ang mga guideline nito para mapayagan ang paggamit ng self-testing kit sa mga interesadong magpa-test sa human immunodeficiency virus (HIV).

Inaasahang lalabas sa susunod na buwan ang bagong guidelines, sabi ni Department of Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa panayam ng ABS-CBN News.

"But this will be guided kaya kailangan natin ng protocol at bibigyan natin ng access ang ating mga kababayan. Libre," ani Vergeire.

Ang pagrepaso sa guidelines ay isa umanong hakbang para tumaas ang bilang ng mga nagpapa-HIV testing at maiwasan ang pagbili ng mga substandard na test kit.

Base rin kasi sa mga pag-aaral ng DOH at Philippine National AIDS Council, marami ang bumibili ng self-testing kit online pero posibleng ang iba rito ay substandard, na maaaring makaapekto sa layunin ng pamahalaan na makontrol ang pagkalat ng HIV, ani Vergeire.

"Marami tayong napansin in these past months na bumibili sila ng mga self-test kit online through Lazada and Shoppee, so tiningnan natin 'yan at inimbestigahan," ani Vergeire.

"Mas gusto nilang nagagawa nila ito (test), maybe because of the stigma, for personal reasons," dagdag ng opisyal.

Sa datos ng DOH, bumaba nang 61 porsiyento ang bilang ng mga nagpapa-HIV testing noong 2020.

Mula 1.2 milyon, bumagsak na lang umano ito sa 480,000 na tao.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC