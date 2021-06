DOH: Davao City, hindi epicenter ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi itinuturing ng Department of Health (DOH) na "epicenter" ng COVID-19 ang Davao City, na humaharap sa pagsipa ng mga kaso ng sakit.

Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire na ang pagkakaintindi sa salitang epicenter ng ilan ay ang lugar na source ng impeksiyon o kaya'y mga lugar na sinasabing hotspot ng sakit.

Pero ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 ay hindi naman mga lugar na pinagmulan ng virus.

Ang paggamit din umano ng salitang epicenter ay inilalayo ang ibang mga lugar na lubos ding apektado ng pandema.

"These areas are not the origin of the COVID-19 virus. Moreover, using the term 'epicenter' detracts from other surrounding areas which may be equally or more affected by COVID-19," ani Vergeire.

Ito'y matapos sabihin ni Dr. Butch Ong ng OCTA Research Group na puwedeng ituring na isa sa mga epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas ang Davao City dahil sa nararanasang surge doon.

Sa Luzon naman, ang mga probinsiya ng Cavite at Laguna ang may pinakamaraming naitalang average daily case sa unang linggo ng Hunyo.

Pero sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni DOH-Calabarzon officer in charge Dr. Paula Paz Sydiongco na unti-unti nang bumababa ang mga kaso ng sakit doon.

Ang mas kapansin-pansin umano ay ang pagkakalapit sa Metro Manila ng mga lugar na nakakaranas ng mataas na kaso.

Tumaas din ang kaso sa Cavite dahil umano sa pinalakas na contact tracing ng probinsiya.

Sa Laguna naman, planong magbahay-bahay ng mga barangay sa mga lungsod na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 upang ma-quarantine ang mga positibo sa sakit.

Ayon kay Laguna provincial health officer Dr. Rene Bagamasbad, karamihan ng kaso ay authorized person outside of residence (APOR) na nagtatrabaho sa mga pabrika.

Nangyayari umano ang pagkalat ng virus sa pagbalik ng mga APOR sa kanilang mga komunidad.

Maliban sa pagpapatibay ng contact tracng, sinabi ni Bagamasbad na pinag-aaralan na rin ng Laguna kung dapat bang higpitan ang quarantine status.

Kasalukuyang nasa ilalim ng general community quarantine with heightened restriction ang Laguna kasama ang Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal.

Ngayong Miyerkoles, nakapagtala ang DOH ng 5,462 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,286,217 kaso, kung saan 54,000 ang active cases o may sakit pa rin.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News