COVID-19 cases sa Calabarzon unti-unti nang bumababa: regional DOH

MAYNILA — Unti-unti na umanong bumababa ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Calabrazon at kasabay nito ang pagluwag sa mga ospital doon.

Binubuo ang rehiyon ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, at Rizal.

"Base sa mga natalang kaso nung June 8, makikita natin na unti-unting pababa ang kaso. Ngunit kailangan pa rin bantayan ito at patuloy na palalahanin ang ating mga kababayan ng minimum public health standards," sabi ni Department of Health (DOH) Calabarzon-Center for Health Development OIC Dr. Paula Paz Sydiongco.

Dagdag niya, 55 percent pa lang na okupado ang mga ospital at maikokonsidera pa itong "low risk."



Sa ngayon, 30 percent aniya ng kapasidad ng government hospitals ang inilaan sa COVID-19 cases habang 20-percent sa private hospitals.



Noong Martes, mahigit 800 ang bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon pero paliwanag ni Sydiongco, karamihan dito ay mula sa mga lugar malapit sa Metro Manila.

Nilinaw naman ni Sydiongco na mataas ang kaso sa Cavite dahil sa pinalakas na contact tracing sa probinsya.

"Yung governor ay nagbigay ng quota para sa mga laboratories nito. Nag-increase na ito, dati-rati nasa 1.4 at ngayon at 1.8 na kami at sa Cavite almost na-attain na nila ang 1:15 na target natin," sabi ni Sydiongco.