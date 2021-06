Bahay ng 52 pamilya sa Sta. Rosa dinemolish, LGU walang alok na relokasyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagkaroon ng tensyon nitong Miyerkoles sa pagitan ng mga informal settlers at demolition team na nais gibain ang kanilang mga tahanan sa Barangay Sto. Domingo, Sta. Rosa, Laguna.

Nagkagirian ang 2 grupo sa gitna pa mismo ng kalye at naharangan ang daloy ng trapiko.

Lumabas na raw kasi ang demolition order para sa lupang pinagmamay-ari ng isang pribadong indibidwal.

Nagmatigas ang mga residente kaya nagkainitan at nagkatulakan.

Pero sadyang malaki at marami ang pwersa ng demolition team na may mga kasama pang security guard at natuloy ang demolisyon.

Giniba ang mga bahay at wala nang nagawa ang mga residente kundi panoorin habang binabaklas ng demolition team ang kanilang mga tahanan.

Ayon sa isang residente, 20 taon na siyang nakatira doon at wala raw abiso na sila ay ide-demolish sa gitna pa ng pandemya.

Masakit pa nito ay wala raw alok na relokasyon para sa kanila.

Marami sa mga residente ang nawalan ng trabaho kaya hindi kakayanin mangupahan.

"Limang araw lang, 5 days to vacate ang binigay nila, walang binigay sa amin na lilipatan," sabi ni Antonio Yway, residente.

Ang mga residenteng giniba na ang bahay ay nasa kalsada na ngayon ang mga kasangkapan. Wala nang bubong para mag-protekta sa kanila at sa halip, payong na lang ang nagiging silong.

Ayon kay Rosalia Ronteraso na ilang dekada na ring nakatira doon, sana hindi itinapat ang demolisyon sa gitna ng pandemya.

"Walang titirhan ang mga tao. May bagong panganak pa. Bakit nila ito ginawa?" hinaing niya.

Ayon kay Sta. Rosa City Mayor Arlene Arcillas, privately-owned daw ang lupa at lumabas na ang demolition order.

Matagal na umanong inabisuhan ang mga residente tungkol sa naging desisyon ng korte.

Dahil pribadong indibidwal ang may-ari ng lupa, hindi daw

obligasyon ng LGU na bigyan sila ng relokasyon pero handa rin naman silang tumulong sa mga apektadong residente.

"Financial assistance binigay namin kasi as of now 'yung relocation we don't have.... Although sabi ko naman if ever meron [nang relocation, pwede sila doon] but not now," sabi ng alkalde.

Nasa 52 pamilya ang apektado ng demolisyon na tatagal pa hanggang Biyernes.

—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News