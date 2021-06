4 na turistang nameke ng RT-PCR result para makapasok sa Boracay, arestado

Galing umano ng National Capital Region ang apat na turistang nahuling nameke ng kanilang RT-PCR result para makapasok sa Boracay. Larawan mula sa Malay Police

Arestado ang apat na turista matapos mahuling nameke ng kanilang ipinasa na RT-PCR test result sa Tabon port, Caticlan, Aklan, Martes ng gabi.

Sa imbestigasyon ng Malay Police, gumamit ng tampered na RT-PCR test result ang apat na lalaking turista para makapasok sa isla ng Boracay.

Napansin umano ng staff ng Tabon port ang pineke na petsa ng RT-PCR test result ng mga nahuling turista.

Napag-alaman na ang apat na turista ay galing sa National Capital Region.

Kaagad na dinala ang apat na turista sa quarantine facility sa Kalibo, para isailalim sa swab test.

Matatandaan na noong nakaraang Hunyo 4, may 7 turista din na galing sa NCR ang nahuling gumamit ng pekeng RT-PCR test result.

Samantala, nakatakdang sampahan ng kaso ng Malay police ang apat sa paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases at falsification of documents.

Nauna nang umapela ang mga local na residente at mga nagnenegosyo sa Boracay na huwag mameke ng papeles ang mga turista para mapanatiling ligtas ang isla sa banta ng COVID-19.

- Ulat ni Rolen Escaniel