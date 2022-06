Nagkilos-protesta sa harap ng Department of Agrarian Reform (DAR) head office sa Quezon City ang ilang residente ng Barangay Sumalo, Hermosa, Bataan nitong Miyerkoles ng umaga.

Ito'y dahil sa umano'y anomalya sa listahan ng agrarian reform beneficiaries o mga benepisyaryo ng higit 200 hectares ng lupa na inilabas ng DAR-Bataan.

Nagkilos-protesta sa harap ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City ang mga Residente ng Brgy. Sumalo, Hermosa, Bataan nitong Miyerkoles.



Kaugnay ito ng anomalya sa listahan ng benepisyaryo ng higit 200 hectares ng lupa na inilabas ng DAR-Bataan.

Kuwestiyonable ang listahan ng mga benepisyaryo dahil maraming bahagi ng lupa ang napunta sa isang barangay official at pinagkakitaan pa umano ito, sabi ni Alona Apable, chairperson ng Kababaihang Bisig ng Kaunlaran ng Sumalo.

“Land for the landless is the spirit of the government’s agrarian reform program, Sumalo B/Capt Rolando Martinez has acquired several parcels of land and has facilitated and gained financially from the selling of rights of various landholdings in Sumalo and nearby barangays of Orani,” dagdag pa ni Apable.

Depensa ni Barangay Sumalo chairman Rolando Martinez, wala siyang ibinebentang lupa at napasama lang siya sa listahan ng mga benepisyaryo dahil isa rin siyang magsasaka.

"Wala po akong alam na ibinenta kong lupa, dapat may dokumento po sila. Ngayon kung mayroon silang sinasabi na naibenta kong lupa e di sana marami akong pera," ani Martinez.

Nagkaroon ng dayalogo sa pagitan ng mga residente at DAR, at napagkasunduang bubuo ng isang task force ang ahensiya para muling silipin ang listahan ng mga benepisyaryo ng lupa.

Noong 2006, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na ang pinag-aagawang lupa ay akma para maging residential at commercial area.

Pinagtibay ito ng ocular inspection report mula sa DAR-Central Luzon. Ayon dito, mas kapaki-pakinabang ang lupa bilang residential at commercial area kaysa kung gagamitin sa agrikultura.



