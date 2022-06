MANILA — Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Balete, Batangas na isailalim sa state of calamity ang bayan matapos makontamina ng arsenic ang pinagkukuhanan nito ng tubig.

Ibinunyag ito ng alkalde ng bayan na si Wilson Maralit ngayong Miyerkoles.

Ipinasara at sinelyohan na rin ang mga poso sa Balete para hindi na pagkunan pa ng tubig ang mga ito.

Ayon may Mayor Wilson Maralit, pinag-aaralan na ng LGU ang pagdedeklara ng state of calamity

Apektado ang 9 na lugar sa Batangas sa kontaminasyon ng arsenic sa kanilang suplay sa tubig matapos ang pagputok ng Bulkang Taal nitong Linggo.

Bukod sa Balete, mataas din ang lebel ng arsenic sa Laurel, San Nicolas, Mataas na Kahoy, Alitagtag, Sta. Teresita, Lemery, Taal, at lungsod ng Tanauan.

Umaabot sa 40 hanggang 70 parts per billion ang lebel ng arsenic sa tubig ng mga nasabing lugar.

Batay sa World Health Organization at Philippine National Standards for Drinking Water, hindi dapat lalampas ng 10 parts per billion ang arsenic level sa tubig na ligtas inumin.

Mapanganib sa kalusugan ang arsenic at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit.

Ayon sa hepe ng Batangas Medical Center Toxicology Center na si Dr. Rhodora Reyes, posibleng magkaroon ng kanser sa baga at pantog, diabetes, altapresyon, stroke, at atake sa puso ang mga na-expose sa arsenic.

Sinasabing nagkaroon ng arsenic sa pinagkukuhanan ng tubig sa mga naturang lugar dahil nagalaw ang ilalim ng lupa matapos ang pagputok ng Taal Volcano.

Nilinaw naman ng Prime Water sa bayan ng Lemery na ligtas mula sa arsenic ang kanilang isinusuplay na tubig dahil pasado ito sa lahat ng mga test na isinagawa ng kompanya nitong Abril.

36 na barangay ang sakop ng Prime Water sa Lemery, Batangas kung saan nasa higit 13,000 ang kanilang consumers.

Nasa 36 na barangay ang sakop ng Prime Water sa Lemery. Katumbas nito ang 13,000 na konsumer.