Namataan ang ilang pod ng dolphins sa ilang bahagi ng Davao Region kamakailan.

Nakuhanan ng video ni municipal environment and natural resources officer Paul Arbiol ang maraming dolphin na tumatalon sa dagat ng Sarangani sa Davao Occidental noong Mayo 31.

Ayon kay Arbiol, regular na nakikita sa naturang dagat ang mga nasabing marine mammal tuwing high tide.

Watch more News on iWantTFC

Mga video kuha nina Paul Arbiol at Enen Donaire Quesada

Nakuhanan din ng video ni Enen Donaire Quesada ang ilang dolphins na sumasabay sa kanilang bangka sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte noong Lunes, Hunyo 6.

Ngayong araw, Hunyo 8, ipinagdiriwang ang World Oceans Day bilang pagkilala sa kahalagahan ng karagatan sa mamamayan at bawat nilalang na umaasa rito.

Hinikayat naman ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na suportahan ang proteksyon at pangangalaga ng marine ecosystem.

—ulat ni Hernel Tocmo