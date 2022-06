Mga pasahero dumidiskarte para makaagapay sa kakulangan ng tsuper

MAYNILA - Matindi ang nagiging kalbaryo ng mga pasahero sa Commonwealth Avenue tuwing alas-6 hanggang alas-9 ng umaga para makakuha ng sakay sa pagmamadaling makapasok sa trabaho.

Kaya naman ang guro na si Chat Manalo na galing pang Bulacan, alas-5 pa lang gising na para makarating sa Quezon City bago mag-alas-7 ng umaga.

"Kinamulatan ko 'yung traffic, nagising na lang ako, pinanganak ako ma-traffic na… Nakakatulog na ako sa bus, ganun," ani Manalo.

Pero kapag na-late, ang iba, pikit-mata na sa magagastos.

Minsan sumasakay na ang iba sa iligal na habal-habal.

"One time ang mahal, 100 [pesos]. Kasi male-late na ako, kailangan pumasok sa work. Kapag na-late ka may kaltas, P1 per minute, lalo na ngayon ang hirap mag-commute, 'yung ibang jeep hindi nakakapagbiyahe. Ang travel talaga 'yug nagagamit na transportasyon ay bus lang, mas mahal kasi," anang pasaherong si Michelle Magpatoc.

Kaya naman para iwas sa agawan, habulan, at gastos ang mananahing si Renato Belga, dinadala na ang bike, at ngayon, nakakatipid siya ng P70 kada araw.

"'Yun nga po 'yung sa pamasahe, 'yung transportasyon ibibili na lang ng pagkain sa pamilya mo.. pandagdag na rin po sa mga bayarin 'yun po sa araw-araw," ani Belga.

Dumarami rin ang mga bumibili sa mga nagbebenta ng bisikleta tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo.

“Lalo na nu'ng tumaas ang presyo ng gasolina, ayun medyo napapansin ko nagbilihan mga tao ng bike…. kasi halos lahat ng customer ko puro worker… mostly mabili mountain bike kahit second hand na bike," anang nagbebenta ng bike na si Rommel Hernaez.

Napapansin na umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang kakulangan ng mga pampublikong sasakyan gaya ng jeepney sa kabila ng pagbubukas nila sa lahat ng ruta simula nang mag-alert level 2 na sa Metro Manila.

Aminado rin ang ahensiya na may hangganan din ang mga ayuda.

May inilatag man silang pangmatagalang progama, kinakailangan pa rin ng LTFRB ng tulong ng gobyerno para maghanap ng paraan para matulungan ang industriya sa mas mataas na presyo ng produktong petrolyo.

“Napapansin natin fewer deployment because of the effect of the continuous oil price increases. The fuel subsidy and the service contracting payouts can only do so much. Although we have long-term programs at LTFRB like promoting and incentivizing the use of e-vehicles under the PUV Modernization Program but we also need the government's help in providing stop-gap measures amid the ever-increasing fuel hikes," ani LTFRB Executive Director Ma. Kristina Cassion.

Nauna nang nagsabi ang mga jeepney operator na nagkukulang na sila sa mga driver dahil naghahanap na ng ibang mapagkakakitaan, kaya kulang na rin ang mga pumapasadang jeep.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News