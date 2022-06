Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Gaya ng inaasahan, marami ang humabol sa huling araw ng paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures (SOCE) ng mga kumandidato sa nakalipas na halalan.

Kabilang sa mga nadagdag sa listahan ng Commission on Elections (Comelec) Campaign Finance Office ng mga nagsumite ng SOCE si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan.

Base sa kaniyang SOCE, umabot sa mahigit P130.6 milyon ang naging gastos ni Pangilanan sa kampanya sa pagkabise presidente.

Mahigit P21 milyon dito ay mula sa kaniyang personal na pondo, habang ang nasa P109.5 milyon naman ay mula sa cash contributions.

Hindi pa naglalabas ng opisyal at updated na listahan ang Comelec pero batay sa logbook ng Campaign Finance Office, kasama sa nakapagsumite na rin ng SOCE ang kampo nina Senate President Tito Sotto III, Sen. Richard Gordon, Teddy Baguilat, Senator-elect Robin Padilla at Greco Belgica.

Ayon sa mga tauhan ng Comelec, tatanggapin nila ang mga SOCE mula sa mga nakapila, kahit pa abutin ng gabi.