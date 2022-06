Kotseng minamaneho ng pulis bumangga sa tricycle, 2 sugatan

Sugatan ang 2 sakay ng isang tricycle nang bumaliktad ito matapos makabanggaan ang kotse ng isang pulis sa Labo, Camarines Norte, Lunes ng umaga.

Sa tindi ng salpukan, humiwalay sa side-car ang motorsiklo ng tricycle, at tumilapon sa tabi ng Maharlika Highway sa Barangay Talobatib ang mga biktimang 58 at 48 anyos.

Nagkalat din sa daan ang mga gulay na dadalhin ng mga biktima sa bayan ng Paracale.

Yuping-yupi naman ang unahan ng kotse na bumangga pa sa guard rails. Gumana ang airbag nito, kaya naiwasang mapinsala ng 35-anyos na police corporal na nagmamaneho.

Papunta sa sentro ng bayan ng Labo ang pulis na kasapi umano ng PNP Special Action Force (SAF) sa Camarines Norte.

Patuloy ngayong ginagamot sa Camarines Norte Provincial Hospital ang mga biktima.

Kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries at damage to properties ang kahaharaping kaso ng pulis.

Pero ayon kay Pol. Lt. Col. Juancho Ibis, ang hepe ng Labo Police, handang makipag-areglo ang mga biktima sa nakaaksidente sa kanila.—Ulat ni Jonathan Vega Magistrado

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC