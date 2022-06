Watch more News on iWantTFC

Nababahala ang Department of Health (DOH) dahil lampas na sa "epidemic threshold" ang mga kaso ng dengue sa 3 probinsiya sa Cagayan Valley region.

Tinukoy ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire ang mga probinsiya bilang Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya.

"Sa ngayon po, ang dengue case dito sa Region 2, specifically in Cagayan, Isabela, and Nueva Vizcaya, nakapag-exceed na po sila ng kanilang alert and epidemic threshold," ani Vergeire.

"Ibig sabihin, 'pag kinumpara po natin 'yong mga numero ng kaso nila sa ngayon, at this current time, compared to the same period last year, makikita natin na nag-exceed po 'yong threshold, or average ng kanilang kaso sa ngayon," paliwanag niya.

Ayon sa datos ng Cagayan Provincial Health Office, umabot na sa 1,075 ang bilang ng mga nagkaka-dengue simula Enero, kung saan 5 ang namatay.

Sa Cagayan Valley Medical Center karaniwang dinadala ang ilang pasyenteng may dengue kaya nagtalaga na ng dengue express lane sa emergency room.

Ayon kay medical center chief Dr. Glenn Baggao, 16 na bata at 3 adult ang naka-admit ngayon sa ospital dahil sa dengue.

Pero hindi lang sa Cagayan Valley may naiuulat na pagdami ng mga kaso ng dengue.

Sa Davao City, 684 na ang dengue cases simula Enero, kung saan 3 ang namatay.

Maliban sa dengue, binabantayan din sa Davao City ang sakit na chikungunya, na nakukuha rin sa kagat ng lamok.

May 2 nang hinihinalang kaso ng chikungunya sa Barangay Ilang.

Binabantayan din ang ilang residente ng Barangay Panacan, na nakitaan ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan at kasukasuan, at mga pantal sa katawan.

Nagsagawa na ang city health office ng fogging operation sa mga barangay para maiwasan ang pagkalat ng dengue at chikungunya.

— May ulat ni Harris Julio