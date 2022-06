Watch more News on iWantTFC

Nagsimula nang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan ang mga residente ng Juban, Sorsogon na lumikas matapos mag-alboroto ang Bulkang Bulusan noong Linggo.

Pasado alas-9 ng umaga ngayong Miyerkoles nang umpisahan ang decampment o pagbabalik ng mga evacuee sa may Barangay Puting Sapa.

Ayon kay Juban disaster officer Arvee Lodronio, ligtas ang mga residente dahil nasa labas ng 4-kilometer danger zone ang kanilang mga bahay.

Inilikas lang sila dahil umano sa abo na bumagsak.

Sa Martes sana sila papauwiin pero ipinagpaliban muna ito para matiyak na nalinis na ang mga daan at bahay.

Nasa higit 100 pamilya ang lumikas dahil sa pag-alboroto ng bulkan.

Bago umalis sa evacuation site, binigyan ang mga residente ng tig-2 food packs ng Department of Social Welfare and Development na may lamang 10 kilong bigas, mga de-lata, gatas at kape.

Masaya umano ang mga evacuee na nakabalik na sila sa kanilang mga bahay pero hindi maiwasan na mangamba lalo't nasa Alert Level 1 pa ang bulkan.

Base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), 11 pagyanig ang naitala sa nakalipas na 24 oras.

Patuloy naman ang panawagan ng Phivolcs na huwag pumasok sa 4-kilometer danger zone.