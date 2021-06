Pagluluwag ng quarantine protocols para sa mga fully vaccinated na sa ibang bansa pinag-aaralan

An overseas Filipino workers arrives at Ninoy Aquino International Airport in Pasay City June 3, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Pinag-aaralan pa ng Inter-Agency Task Force ang panukalang gawing mas maluwag ang quarantine protocols para sa mga pumapasok sa Pilipinas na nabigyan na ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19 na galing sa ibang bansa.

Sabi ni IATF chair at Department of Health Sec. Francisco Duque, isinasapinal na ng IATF, kasama ang Department of Tourism at Department of Information and Communications Technology (DICT) ang pagbuo ng mekanismo para ma-validate nang maayos ang vaccination status ng mga nabakunahan galing ibang bansa na pupunta dito sa bansa.

"Malapit na po ito ilalabas ng IATF matapos magrekomenda ang atin pong Technical Advisory Group of experts. Pag-aaralan din namin ito kasama ang ating mga All Expert Group upang makabuo tayo ng updated pathways at makapagtakda tayo ng specific indicators o mga panukatan na magsasabing handa na tayong magluwag para sa mga full vaccinated Filipinos and tourists," ani Duque.

Sa kasalukuyan, tanging mga indibidwal na lalabas ng bansa na nakakumpleto ng 2 doses ng bakuna sa Pilipinas ang naluwagan ang quarantine requirements sa 7 araw mula sa dating 14 days.

Ani Duque, base sa kanilang pananaliksik, nagluwag na ng quarantine protocols ang ibang bansa para sa mga fully vaccinated individuals tulad ng Seychelles, Israel, USA, at UK dahil lampas 50 porsyento na aniya ng kanilang populasyon ang nabakunahan na.



Samantala, nanawagan naman ni Duque na mas bilisan ng gobyerno ang contact tracing para agad na matukoy ang mga kaso ng COVID-19 cases sa bansa, lalo’t tumataas pa rin ang bilang nito sa Pilipinas.

"Ang kaso sa ating bansa ay nagpapakitang muli ng pagtaas mula pa noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ikalawa po, ang mga naitalang kaso sa Mindanao ay nahigitan na ang mga naitalang kaso sa NCR. Atin din binabantayan ang mga kaso sa ilang nalalabing bahagi ng Luzon," ani Duque.

Dagdag pa ni Duque, dahil limitado rin ang bilang ng COVID-19 beds, napupunta sa high at critical risk ang utilization rate ng health care facilities dahil sa pagtaas pa rin ng mga kaso.

Kaugnay nito, hinihikayat ng DOH ang mga ospital sa ilang rehiyon na maglaan ng mas maraming ICU, isolation, at ward beds pati mechanical ventilators.

