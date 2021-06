Pagbubura ng expiration date sa grocery items nabisto sa Laguna warehouse

Watch more in iWantTFC

Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang isang warehouse sa San Pedro, Laguna matpaos matuklasang binubura ng mga tauhan doon ang mga expiration date ng mga produktong de-lata at iba pang grocery items.

Pinapalitan umano ng mga trabahador sa warehouse ang mga inalis na expiration date ng panibagong production at expiration date bago ito i-export o ipadala sa ibang bansa.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng warehouse.

Ayon sa imbestigasyon ng NBI, matagal nang ginagawa ng kompanya ang pagpapalit ng expiration date.

Noong nakaraang buwan lang din nakakuha ng lisensiya na exporter distributor ang kompanya mula sa nauna nilang lisensiya para sa cosmetics.

Ayon kay NBI Task Force Against Illegal Drugs chief Ross Galicia, kakasuhan nila ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang 4 na kawani ng Food and Drug Administration (FDA) na nagsagawa ng inspeksiyon sa warehouse.

Nag-abiso umano ang FDA sa NBI na walang nakitang paglabag sa kompanya.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng FDA tungkol sa isyu pero wala pa itong maibigay na pahayag.

Kinasuhan naman ang pamunuan ng kompanya ng paglabag sa Consumer Act at Food Safety Act.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News