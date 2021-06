Pagbakuna sa mga may edad 12-17 gamit ang Pfizer vaccine inaprubahan

Watch more in iWantTFC

Higit isang taon nang nakakulong sa bahay ang 16 na taong gulang na si Jasmine Reyes dahil sa COVID-19 pandemic.

Kung dati ay madalas niyang nakakasabay kumain at nakakalaro ang mga kaklase, ngayon daw ay lugmok siya sa online classes at ilang gawaing bahay.

"Sobrang nami-miss ko po na nakaka-bonding ko 'yong friends ko, nakakasama ko sila kumain, magchikahan," ani Reyes.

Kaya naman sabik na sabik si Reyes nang ianunsiyo ng Department of Health (DOH) ngayong Martes na maaari nang mabakunahan ang mga may edad 12 hanggang 17 gamit ang COVID-19 vaccines ng Pfizer.

Pero ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, hindi ibig sabihin na maaari nang sumugod sa vaccination sites ang mga kabataan para magpabakuna kontra COVID-19.

"Makikita ho natin that children have the lowest risk of getting hospitalized or getting severe infections from COVID-19," ani Vergeire.

"Because of the scarcity of supplies currently in the country, atin munang itutuloy ang prioritization framework and kapag marami na po tayong supplies, saka po sila masasama sa ating priorities," dagdag niya.

Ayon kay Vergeire, bagaman uunahin pa rin ang health workers at senior citizen sa vaccination program ng pamahalaan, may tsansa namang mabakunahan ang mga kabataang may comorbidity.

"Kailangan mayroon lang siyang clearance galing sa kanilang doctor," sabi ni Vergeire.

Ayon naman kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, kailangan pang pag-aralan ang pagbabakuna sa mga bata dahil hiling ng World Health Organization na ilaan ang mga bakuna mula COVAX Facility para sa senior citizens at matatandang may comorbidities.

Sa tala ng ABS-CBN Research and Investigative Group, nakatanggap na ang Pilipinas ng 193,000 Pfizer vaccines mula sa COVAX Facility.

Ayon naman kay vaccine czar Carlito Galvez, kinakailangan ng bansa ng halos 60 milyong dagdag na supply ng bakuna kung tuturukan din ang nasa 39 milyong batang Pinoy.

Bukod sa Pfizer, pag-aaralan din ng DOH kung maaaring magamit ang COVID-19 vaccine ng Sinovac sa mga bata matapos payagan ng China na iturok ito sa mga Chinese na may edad 3 hanggang 17.

Inaasahan din ng Department of Science and Technology na mag-a-apply ang Moderna ng permit para gamitin ang kanilang mga bakuna sa mga bata bago matapos ang taon.

Samantala, inaprubahan din ng Food and Drug Administration ang mga bakuna mula sa Sinopharm kaya maaari nang tumanggap ang DOH ng mga donasyon ng naturang vaccine brand.

-- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News