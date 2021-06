MMDA pinatatanggal mga sasakyan, tambak sa ilalim ng mga flyover sa EDSA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinatatanggal at pinalilinis ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga obstruction sa ilalim ng mga flyover sa EDSA.

Nag-inspeksyon ngayong Martes ang MMDA sa pangunguna ni chairman Benhur Abalos sa ilalim ng flyover sa bahagi ng EDSA sa Kamuning sa Quezon City.

Naabutan dito ang mga naka-park na sasakyan na pinatiketan.

Marami ring nakatambak na luma at kinakalawang na mga sasakyan na ginawa pang tirahan ng mga street dweller.

Pinatatanggal din at ipinalilipat ng opisyal ang mga nakatambak na concrete at plastic barrier, mga fence, at mga trapal.

Hindi rin ligtas sa ipinapatanggal ang ibang mga sasakyan ng MMDA tulad ng bus at truck na nakaparada sa ilalim ng flyover.

Makikipag-ugnayan din ang MMDA sa Department of Social Welfare and Development para ma-rescue ang mga street dweller na ginagawang tirahan ang ilalim ng flyover.

Makikiusap din sila sa mga police station at mga nasa traffic sector sa nakasasakop sa mga lugar sa EDSA para matanggal ang mga lumang sasakyan na pawang mga sangkot sa aksidente.

Plano rin nina Abalos na magtayo ng mini-park sa ilalim ng flyover pero mas tutukan nila ngayon ang clearing operations.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News